«Le quartier n'a jamais été abandonné»: le préfet de la Côte-d'Or assure avoir pris «toutes les précautions»

Une vaste opération policière a été lancée ce 19 juin dans les quartiers des Grésilles à Dijon et du Mail à Chenôve, à la suite des violences qui ont éclaté dans le secteur du 12 au 15 juin.

Alors que certains habitants de la ville ont affirmé que le préfet de la Côte-d'Or avait mis la population en danger et qu’ils s’étaient sentis «délaissés», Bernard Schmeltz a déclaré au cours d’une conférence de presse qu’il n’en était rien.

«Nous resterons avec eux [les habitants, ndlr] dans les mois à venir pour restaurer la paix dans ces quartiers», a-t-il indiqué, cité par BFM TV.

Selon le préfet, la mobilisation des forces de sécurité intérieure a été «complète et adaptée à l’évènement» et avait permis d’éviter «une montée en puissance extrêmement dangereuse du mouvement».

«Nous avons pris toutes les précautions pour protéger la population de ces quartiers et éviter que se reproduisent des agressions en chaîne. Le quartier n'a jamais été abandonné», a répété Bernard Schmeltz, selon la chaîne.

Opération policière

Une vaste opération de recherche d'armes, mobilisant quelque 140 membres des forces de l'ordre, a été lancée ce 19 juin dans les quartiers des Grésilles à Dijon et du Mail à Chenôve.

Au cours de cette opération, qui visait «à rechercher des armes, des munitions et des stupéfiants», 42 bâtiments, 250 boxes et plus de 300 caves ont été inspectés, a déclaré Bernard Schmeltz, cité par l’AFP.

L’opération a également donné lieu au contrôle de l'identité de 72 personnes et à la saisie de 80 g de résine de cannabis, d’un couteau, de 25 cocktails molotov, ainsi que de plaques minéralogiques belges, d’une motocross, de gants et de cagoules, a encore précisé l’agence.