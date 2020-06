Une vidéo montre des policiers de la CSI 93 jeter de la drogue aux pieds d’un homme ensuite interpellé - images

Développements dans l’affaire de six policiers de la CSI interpellés lundi 29 juin dans le cadre d'une enquête pour transport de stupéfiants et faux en écriture: une séquence de la vidéosurveillance datée de l’été 2019 montrant l’un des policiers jeter au sol un colis de stupéfiants lors d’une interpellation a été diffusée par Le Parisien.

La vidéosurveillance d’un magasin, montrant l’une interpellation d’un homme durant l’été 2019 par trois policiers de la Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis a été mise en ligne par Le Parisien. L’homme interpellé a ensuite été accusé d'être le détenteur d’un colis contenant des stupéfiants qui en fait, comme le montre la vidéo, a été jeté à ses pieds par l’un des policiers.

C’est une nouvelle preuve dans l’affaire des six policiers de la CSI de Seine-Saint-Denis qui font l'objet d'une «enquête ouverte en 2019 pour des motifs de vol, séquestration, transport et usage de stupéfiants ainsi que de faux en écriture publique». Ils ont été interpellés chez eux lundi 29 juin pour ensuite être placés en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, d’après BFM TV. Cette opération, initialement prévue au printemps, a été repoussée à cause de la crise sanitaire, a fait savoir la chaîne d'information.

Une quinzaine d'enquêtes ouvertes

La CSI de Seine-Saint-Denis est aussi au cœur d’une quinzaine d'enquêtes judiciaires, selon les informations de Franceinfo, confirmées par l’AFP le 30 juin. Les enquêtes préliminaires concernent des faits de violences, vols, falsifications de procès-verbaux et délits liés au trafic de stupéfiants, est-il indiqué.

Parmi ces affaires, l'une concerne l'interpellation violente le 9 août 2019 d'un homme de 20 ans, initialement placé en garde à vue pour «trafic de drogues», détaille l’AFP. Après avoir été entendu par les enquêteurs de l'IGPN, le jeune homme avait déposé plainte pour violences contre des policiers de la CSI.

Réflexion sur la réorganisation de la CSI 93

Didier Lallement, préfet de police de Paris a «décidé d'engager une réflexion sur la réorganisation des unités de police de la CSI 93 à laquelle appartiennent les fonctionnaires mis en cause», a indiqué lundi 29 juin la préfecture de police (PP), citée par l'agence de presse.