Des tirs à travers la porte d’un appartement à Paris font un blessé grave

Une quinzaine de coups de feu ont été tirés à travers la porte d’un appartement à Paris, blessant sérieusement le père de famille, mais épargnant la compagne de la victime et l’enfant qui se trouvait avec eux.

Un homme a été grièvement blessé par balle et emmené à l’hôpital le soir du 3 juillet à Paris. La police a été informée de coups de feu venant d’un immeuble et un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) et un autre en uniforme se sont rendus sur place, a fait savoir Actu17.

Après avoir vérifié et sécurisé chacun des étages et les parties communes de l’immeuble, les policiers ont trouvé devant une porte, à l’endroit où les tirs avaient été signalés, une quinzaine d’étuis au sol. Un homme a alors déclaré aux policiers que son père était blessé dans le logement. La compagne de la victime et un enfant de deux ans se trouvaient également à l’intérieur.

Ouverture d’une enquête

Le père de famille était le seul à avoir été sérieusement blessé par balle. Il regardait la télévision dans son salon lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué une source policière.

Selon de premiers éléments, une ou plusieurs personnes ont ouvert le feu sur la porte d’entrée de l’appartement avant de prendre la fuite. Les victimes ont souligné que personne n’avait sonné à la porte avant ces coups de feu.

Les enquêteurs ont procédé à des relevés de traces et indices sur les lieux. La police judiciaire a été chargée d’une enquête criminelle par le parquet.