Énorme bagarre dans un centre de loisirs d’Étampes: «violences inacceptables», la région déposera plainte

Suite à une bagarre ayant opposé des dizaines de jeunes dans un centre de loisir à Étampes, dans l’Essonne, et dont les vidéos ont déferlé sur les réseaux sociaux, la présidente de la région a dénoncé des «violences inacceptables» et a annoncé qu’une plainte suivrait.

Une plainte va être déposée par la région Île-de-France après la bousculade qui s'est transformée en bagarre impliquant une centaine de jeunes vendredi dans un centre de loisirs d’Étampes, dans l’Essonne, rapporte l’AFP, se référant à la présidente de la région Valérie Pécresse.

Vendredi, en fin d'après-midi, alors que plus d'un millier de personnes, dont des familles, profitent des activités de ce centre de loisirs de cette ville de la région parisienne, «une bousculade» survient entre une centaine de jeunes, selon une source policière. Rapidement, les esprits s'échauffent et les jeunes en viennent aux mains, sous le regard impuissant des familles et des membres de la sécurité du centre, est-il précisé de même source.

Le Parisien évoquait pour sa part samedi plus de 200 personnes.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont été vues des milliers de fois, provoquant l'indignation.

Samedi soir, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a dénoncé des «violences inacceptables».

Les violences qui ont eu lieu sur l’Ile de Loisirs d’Etampes sont inacceptables. Une plainte sera déposée. Et le Vice-President @karampatrick se rendra sur place demain pour évaluer les besoins de forces de sécurité supplémentaires et les transmettre au ministère de l’intérieur https://t.co/BKzUTfrXqj — Valérie Pécresse (@vpecresse) August 1, 2020

​L'incident, qui s'est terminé avec l'intervention des forces de l'ordre, n'a fait aucun blessé.