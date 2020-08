Édouard Philippe en tête du sondage sur la personnalité politique préférée des Français

L'ancien Premier ministre fait son entrée sur la liste des personnalités du baromètre Elabe pour Les Échos et se classe d’emblée en tête du palmarès, avec 57% d'image positive.

Selon le classement des personnalités politiques du baromètre Elabe pour Les Échos et Radio classique, Édouard Philippe s’est garanti le soutien d’un grand nombre de Français. Ainsi, au moins 57% des personnes interrogées déclarent avoir une image positive de l'ancien Premier ministre. Un score qu'aucun dirigeant politique n'a jamais obtenu, exception faite pour la double performance de Nicolas Hulot, perçu positivement par 60% et 61% des sondés en juin et juillet 2017, après sa prise de fonction de ministre de la Transition écologique.

Nicolas Hulot arrive d’ailleurs deuxième sur la liste, avec une image positive partagée par 49% des Français, mais –fait intéressant– Édouard Philippe réunit une majorité de sympathisants non pas au moment d'exercer le pouvoir mais après. Même si son séjour de trois ans à Matignon a été émaillé de nombreuses crises, comme celles des Gilets jaunes ou du Covid-19.

Pour plus de détails, sa cote atteint 93% chez les partisans de La République en marche, 72% chez ceux de la droite et 55% auprès des électeurs de gauche.

«C'est le signe d'une forte popularité», indique Bernard Sananès, président d'Elabe.

Selon lui, Édouard Philippe pourrait s'appuyer sur cette bonne image pour faire entendre une voix politique forte.

«On verra dans deux ou trois mois s'il s'est créé quelque chose de durable», tempère néanmoins Bernard Sananès.

Les autres personnalités

Toujours selon le sondage, Nicolas Sarkozy conserve la première place chez les sympathisants de droite, qui sont 79% à en avoir une image favorable. Roselyne Bachelot séduit elle aussi la droite: la nouvelle ministre de la Culture y recueille 72% d'avis favorables, tandis que sa cote de confiance atteint 49% chez l'ensemble des sondés.

L'opinion des Français est beaucoup plus réservée à l'égard d'autres personnalités du gouvernement. Ainsi, le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ne recueille que 30% d'image positive contre 41% de négative. Pour ce qui est de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur totalise 20% d'avis positifs contre 46% de négatifs.

Le journal cite également la seule baisse du mois, pour Yannick Jadot, le chef de file du parti écologiste. Après une hausse de 4 points en juillet, son image recule pour s'établir à 18% d'opinion positive.