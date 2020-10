Cette interview d’un élève de Samuel Paty met les internautes en émoi et devient virale – vidéo

Dans une interview accordée au journaliste indépendant Clément Lanot le 17 octobre, l’élève de Samuel Paty Pape Byram, âgé de 14 ans, s’est exprimé sur l’assassinat de l’enseignant et les terroristes, alors qu’il participait au rassemblement devant le collège du Bois d’Aulne.

«J’ai pleuré, parce que c'est très grave, c'est très très grave», a d’abord confié l’adolescent en apprenant la mort de son professeur, c’était «quelqu’un qui rigolait, qui avait une attention pour les élèves […], une personnalité».

VIDÉO - Témoignage d'un élève de #Conflant qui connaissait #MonsieurPaty



"Il faut continuer à apprendre [...] sinon les terroristes ils ont gagnés." pic.twitter.com/0WYWBbmSXD — Clément Lanot (@ClementLanot) October 17, 2020

​«Ce n’est pas normal»

D’après le garçon, perdre la vie après avoir parlé de liberté d’expression avec ses élèves, «ça ne devrait pas arriver, ce n’est pas normal».

«Je trouve qu'il ne faut pas leur [aux terroristes, ndlr] donner ça. Je trouve qu’ils ne méritent pas ça. […] Il faut au contraire continuer à apprendre, il ne faut pas qu'ils gagnent. […] Sinon les terroristes, eux, ils vont gagner! Ils vont dire "voilà, on les a tués, et maintenant ils n’apprennent plus, ils ne veulent plus revenir". Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher», a déclaré l’adolescent, désormais en vacances, mais qui compte retourner au collège du Bois d’Aulne le 2 novembre.

L’entretien du garçon a été visionné plus de deux millions de fois depuis samedi.

«Voilà pourquoi il faut garder confiance. Merci jeune homme», a tweeté le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Voilà pourquoi il faut garder confiance. Merci jeune homme. #ConflansSaintHonorine https://t.co/34xQoq6rO0 — Olivier Faure (@faureolivier) October 17, 2020

​«Il y a déjà eu tellement de tweets imbéciles et lâches sur la nécessité de s’abstenir de montrer les caricatures qu’il fallait un ado de Conflans pour remettre les pendules à l’heure. Merci à lui», a quant à lui écrit l’eurodéputé Raphaël Glucksmann sur Twitter.

Voilà. C’est dit. Il y a déjà eu tellement de tweets imbéciles et lâches sur la nécessité de s’abstenir de montrer les caricatures qu’il fallait un ado de #Conflant pour remettre les pendules à l’heure. Merci à lui. https://t.co/AWGXb1fT33 — Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 17, 2020

​«Témoignage à voir. Et à diffuser massivement», «notre génération n'est pas perdue, la preuve», «merci jeune homme», «donner la parole à l’intelligence. La France de demain, je l’espère», telles étaient les réactions d’autres utilisateurs de Twitter.

Scènes surréalistes

Mais la réaction de certains adolescents qui ont participé au rassemblement du 17 octobre a étédifférente et a même étonné la rédaction du Figaro. Par exemple, une adolescente a affirmé que «c’est une offense [contre Mahomet]» avant d’ajouter que «mourir pour une caricature, c’est fou». «Il a insulté notre prophète, on en parlait en cour de récréation», commente un autre.

Bien que la plupart condamnent cette décapitation, Le Figaro décrit également une «ambiance surréaliste entre condamnation molle et ambiance potache», avec par exemple des étudiants en train de «faire les idiots» devant une caméra. Autre anecdote révélatrice, une élève s’est adressée à l’un des journalistes: «Vous voulez voir sa tête? La photo est sur Twitter». Selon le quotidien, la collégienne s’est alors exécutée, montrant «sans grande émotion» la tête coupée de son professeur.