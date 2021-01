Mayotte: contrôles renforcés après la confirmation d’une contamination par le variant sud-africain du coronavirus

Le variant sud-africain du coronavirus a été trouvé sur une personne à Mayotte, a fait savoir ce 16 janvier la préfecture.

«Après analyse des prélèvements adressés par l’ARS à l’institut Pasteur de Paris, un premier cas du variant SARS-CoV-2 501.V2 a été détecté le vendredi 15 janvier. Toutes les dispositions ont été prises par l’ARS pour isoler ce premier cas, tracer l’ensemble de ses cas contacts et les isoler», indique le préfet dans un communiqué.

Dans ce contexte, l’administration appelle la population de Mayotte «à respecter scrupuleusement les gestes barrières, les règles de distanciation physique et de port du masque et à éviter tout déplacement et rassemblement non nécessaire».

En raison de l’évolution sanitaire, le Préfet suspend les liaisons maritimes et aériennes internationales dès dimanche 17 janvier pour une durée de 15 jours.



En outre, les déplacements ne seront autorisés qu’en cas de «motif impérieux», les voyageurs de plus de 11 ans «doivent justifier d’un test PCR négatif» et s’isoler durant les sept jours suivant leur arrivée avant de réaliser un autre test.

«Cette personne va bien»

La directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet, avait précédemment annoncé que des prélèvements avaient été envoyés dans l’Hexagone pour analyses. L’un des tests s’est révélé positif.

«Cette personne va bien et ne présente plus de signes. Nous avons en ce moment des équipes qui sont allées prélever autour d’elle, la famille, les amis et dans le quartier, pour voir si elle a été amenée à contaminer d’autres personnes», a-t-elle indiqué, selon Outremers360.

Ces prélèvements avaient été effectués sur des voyageurs en provenance des Comores.