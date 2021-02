La ville de Nice lance une plateforme pour «témoigner de son amour pour la police»

Ce 1er février Nice a lancé sa propre plateforme pour soutenir les policiers. «La Ville de Nice et Christian Estrosi vous invitent, dans le cadre du Beauvau de la Sécurité, à témoigner votre soutien à vos policiers et à partager vos idées sur le fonctionnement, les missions ou encore la relation police/population», indique le site jesoutiensmapolice.nice.fr.

Il est proposé aux utilisateurs de remplir deux champs: soit faire part de leurs réflexions en apportant un message de soutien, soit proposer idées et solutions en contribuant au débat citoyen sur les missions des agents.

«Témoigner de son amour pour la police»

Fin janvier, Christian Estrosi a annoncé le lancement de cette plateforme sur son compte Facebook:

«Nice appelle les Français et les Niçois à témoigner de leur amour pour la police. Vos contributions, témoignages et idées nous permettront de constituer un livre blanc que je remettrai au Ministre dans le cadre du Beauvau de la sécurité».

Le lancement de cet outil est accompagné d’une vaste campagne de communication mettant en lumière le travail des policiers municipaux. Les affiches montrent des agents en patrouille au centre-ville accompagnés de la phrase «Eux marchent vraiment pour notre liberté».

La police niçoise avec ses 414 agents municipaux est considérée comme l’une des plus importantes de France en termes d’effectifs. D’après le bilan, présenté par M.Estrosi fin janvier, elle a traité 84.000 appels et réalisé 5.700 interpellations, dont la neutralisation du terroriste qui avait tué trois personnes à l’arme blanche à l’intérieur de la basilique Notre-Dame.

Le Beauvau de la sécurité

Ce 1er février Jean Castex a ouvert au ministère de l'Intérieur le Beauvau de la sécurité, le projet d’une grande réforme de la police qui réunit représentants des forces de l’ordre, élus et citoyens. Des tables rondes autour de huit thématiques seront organisées jusqu'à la fin du mois de mai 2021. Elles devront englober plusieurs chantiers de réforme, notamment formation, encadrement, moyens, captation vidéo des interventions, inspection, effectifs et lien entre police et population, dont la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias.

«Il nous faut valoriser dans tous les sens du terme la présence (de la police – ndlr) sur la voie publique, la priorité donnée à l'action de terrain et du quotidien», a déclaré M.Castex.