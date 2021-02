Reconfinement à Nice: pour un commissaire de police, le temps de la pédagogie est fini

À Nice, où la hausse du nombre de cas de Covid-19 a entraîné l’introduction cette semaine de restrictions supplémentaires, dont un confinement le week-end, la police renforce sa présence. Interrogé par CNews, le commissaire Olivier Malaver évoque la «répression qui sera mise en place» contre ceux qui ne suivront pas les règles.

«La pédagogie, elle a été faite durant le premier, durant le deuxième confinement. Le port du masque, quant à lui, est en vigueur obligatoirement sur Nice depuis plusieurs mois. Donc ça va être de la répression qui sera mise en place», lance-t-il au micro de la chaîne d’info en continu. Sur TV5 Monde, il a reconnu que pour le moment, le confinement était «très bien respecté».

Commissaire Olivier Malaver : « La pédagogie elle a été faite lors du 1er et 2ème confinements, donc ça va être de la répression qui sera mise en place. » #MidiNews pic.twitter.com/PRGceWeZGC — CNEWS (@CNEWS) February 27, 2021

«On est 32 effectifs de la police nationale engagés à partir de 10 heures. On est assisté par une douzaine d’agents de la police municipale pour vraiment quadriller le secteur», poursuit-il auprès de CNews.

Selon un communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes, «tous les services de l’État seront mobilisés et renforcés» afin de verbaliser «tout manquement» à ces mesures.

Nouvelles mesures en vigueur

En raison de l’aggravation de la situation sanitaire dans la région, à Nice et sur tout le littoral des Alpes-Maritimes, une série de nouvelles mesures visant à freiner l’épidémie a été adoptée le 22 février. Outre le confinement partiel en vigueur du vendredi 26 février à 18h au lundi 1er mars à 6h et du vendredi 5 mars à 18h au lundi 8 mars à 6h, les autorités ont décidé de fermer les commerces supérieurs à 5.000 mètres carrés, les commerces alimentaires et pharmacies faisant exception à cette règle. Par ailleurs, la diffusion de musique amplifiée et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites.

Deux jours plus tard, des mesures identiques ont été adoptées dans une autre zone «préoccupante», à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts de Flandre. Lors de la conférence de presse hebdomadaire tenue le 25 février, le Premier ministre a promis, en cas de détérioration de la situation, des mesures similaires dans encore 20 départements placés sous «surveillance renforcée».