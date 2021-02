Yassine Belattar reproche à Jean Messiha d’être allé à une manifestation «avec des Blancs» - vidéo

Nouvelle joute verbale jeudi 25 février entre l’animateur radio Yassine Belattar et le président de l’Institut Apollon et ex-Rassemblement national (RN) Jean Messiha sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un an après l’avoir qualifié de «chameau» en référence à ses origines égyptiennes, le chroniqueur l’a blâmé pour avoir participé à la manifestation contre la dissolution de Génération identitaire.

HALLUCINANT !

Sur l'« antiraciste » Belattar :

« Tu as participé à une manif de Blancs de Génération Identitaire ! »

« Si je te disais que toi tu assistes à une manif de Noirs tu m'aurais traité de quoi ?

T'es un raciste anti-Blanc »

K.O. debout.

Yassine Belattar a dans un premier temps reconnu que «la gauche nous a exterminés en terme d’ambition patriotique». Un sentiment partagé par Jean Messiha. L’humoriste a ensuite évoqué un «échec collectif» sur les banlieues en cas de victoire du RN à la présidentielle de 2022 et lui reproche d’être «allé dans une manifestation avec des Blancs en plein Paris».

Une formule qui a fait réagir M. Messiha. «Pourquoi tu les qualifies? Si j’avais dit une manif avec des Noirs tu m’aurais traité de raciste […]. Tu es un raciste anti-Blancs», a-t-il riposté, affirmant que les participants à ce rassemblement étaient de «toutes les origines».

Un salut nazi?

C’est ensuite l’avocate Raquel Garrido, également chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna, qui est intervenue en affirmant qu’un manifestant avait fait un salut nazi «le bras tendu avec la main plate». Comme le lui a fait remarquer Jean Messiha plus tard sur Twitter, l’AFP factuel a indiqué qu’il s’agissait d’un «arrêt sur image trompeur».

voilà ce qu'il en est de votre soi-disant salut nazi à la manif de Génération Identitaire.

Vous par contre vous avez manifesté avec les islamistes.

En termes plus élégants que ceux dont vous avez usé à mon égard, Raquel tu n'es qu'un coprolithe nidoreux.

La manifestation du groupe Génération identitaire s’est déroulée le 20 février à Paris après que Gérald Darmanin a annoncé avoir enclenché la procédure de sa dissolution, lui reprochant une «provocation à la discrimination et à la haine» et sa «volonté d’agir en tant que milice privée».

Jean Messiha présent à la manifestation contre la dissolution de Génération Identitaire: «Il n'y a pas de raison de laisser la rue à l'anti-France»

Face à la caméra de Sputnik lors du rassemblement, Jean Messiha a appelé «les patriotes et les nationaux» du pays à «prendre possession de l’espace public» afin de «ne pas laisser la rue à l’anti-France».