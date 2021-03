Couvre-feu: Macron demande aux Français de «tenir encore quelques semaines»

Interrogé lors d'une visite à Stains sur un déplacement du couvre-feu au-delà de 19 heures, Emmanuel Macron a déclaré qu’il faudrait «tenir encore quelques semaines» avec les restrictions sanitaires.

Précisant sa pensée, le Président incite les Français à patienter encore «quatre à six semaines», avant d’éventuels ajustements.

Le Président a participé ce lundi 1er mars à un échange sur le mentorat avec des jeunes et des responsables d’entreprises. Il doit également se rendre dans un centre de vaccination ouvert mi-février à Bobigny et dédié aux seniors les plus précaires. Il s’agit de sa première visite dans un centre de ce type depuis le lancement de la campagne de vaccination en France.

Un couvre-feu efficace

Le couvre-feu avait été avancé de 20h à 18h dans une quinzaine de départements français, le 2 janvier, avant que le mesure ne s’étende à l’ensemble du territoire deux semaines plus tard.

Le 27 février, Jérôme Salomon avait salué l’efficacité de la mesure dans un entretien au JDD, affirmant qu'elle «répond[ait] bien à la problématique des rassemblements privés». Le directeur général de la Santé a ajouté que les effets du couvre-feu en France a «surpris» les pays voisins qui suivent la situation française avec intérêt.