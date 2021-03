Seuls les plus de 55 ans doivent se faire vacciner avec l'AstraZeneca, selon la HAS

Alors que la France reprend les vaccinations avec le produit d’AstraZeneca, la Haute autorité de santé l’a recommandé aux seules personnes âgées de plus de 55 ans. Le Premier ministre, 55 ans, devrait se le faire inoculer ce vendredi dans l’après-midi.

Après la conclusion positive de l'EMA à propos du vaccin d'AstraZeneca, la Haute autorité de santé (HAS) a actualisé ses recommandations concernant ce produit. L'organisme conseille notamment la reprise immédiate de son administration en France mais, «à ce stade», uniquement pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

«Au vu des données transmises par l’Agence européenne des médicaments (EMA), la HAS estime que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca peut reprendre sans délai», annonce-t-elle dans un communiqué, rappelant néanmoins que l'EMA a identifié un possible «surrisque de TVC/CIVD chez les personnes de moins de 55 ans».

Le chef du gouvernement, Jean Castex, 55 ans, envisage de se faire inoculer ce vaccin сe vendredi à 14h30.

Effets secondaires «rares»

Jugé «sûr» par l’EMA et recommandé pour l’utilisation par l’OMS, le vaccin est de nouveau administré en France dès ce 19 mars. Selon l’EMA, «les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur ses risques».

Selon M.Castex, le vaccin n'est pas associé à une augmentation du risque global de formation de caillots sanguins et les effets secondaires enregistrés sont «extrêmement rares, liés à un faible taux de plaquettes sanguines et apparaissant chez des personnes majoritairement âgées de moins de 55 ans».

La reprise de la vaccination par ce sérum en France se conjugue à de nouvelles mesures, appliquées à partir de vendredi minuit. Selon la décision du gouvernement, 16 départements français seront confinés pour quatre semaines afin de freiner le virus, alors que le couvre-feu national sera retardé à 19h00.

Plusieurs pays ont annoncé également reprendre la vaccination, dont l'Allemagne, la Bulgarie, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas.