Contrôles renforcés: plus de 90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

A la demande d’@EmmanuelMacron et de @JeanCASTEX, plus de 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end pour renforcer les contrôles liés au respect des règles sanitaires.

Une attention accrue sera donnée aux gares, péages et aéroports. #COVID19 pic.twitter.com/NMbOIrkM4a