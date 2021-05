«Il me faut beaucoup plus que ça»: cet ancien ministre «n’arrive pas à vivre» avec près de 4.000 euros de retraite

«Ma retraite de ministre? Il n’y a rien du tout», a déploré mercredi 5 mai sur la chaîne Non Stop People Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse et de l’Éducation nationale (entre 2002 et 2004). L’ancien homme politique affirme donc ne rien toucher de son passage au gouvernement, mais gagner une retraite grâce à son activité d’enseignant.

«J’ai ma retraite de professeur d’université qui doit être de 3.000 euros […] et mes droits d’auteur, c’est tout», a-t-il indiqué dans un premier temps, avant d’ajouter qu’il percevait également 800 euros du Conseil économique et social. Avec ses plus de 3.800 euros mensuels, un niveau de classe moyenne selon François Bayrou, Luc Ferry indique ensuite qu’il lui «faut beaucoup plus que ça».

«J’ai des filles qui sont encore jeunes, 20 et 21 ans», a-t-il justifié. À la question de savoir s’il «arrive à vivre avec 3.000 euros de retraite», l’ancien ministre a répondu «non, évidemment pas». Il a ensuite confié avoir emprunté quelque 200.000 euros pour financer les études de ses filles en école privée, dont l’une en Suisse. «Quand on est un père de famille et qu’on a la possibilité d’emprunter, je le fais pour elles», a-t-il ajouté.

Polémique

Les propos de Luc Ferry ont choqué les internautes, certains lui rappelant que la retraite moyenne des Français est bien moins élevée. Comme le précise un récent article du magazine économique Capital, le montant net des pensions à la fin 2019 était de 1.393 euros, d’autant que leur revalorisation de 0,3% n’a pas suivi l’inflation de plus de 1% cette année-là, entraînant une perte de pouvoir d’achat.

Des personnalités politiques de gauche ont également été indignées par ces révélations, à l’image du député de La France insoumise Bastien Lachaud, qui qualifie le ministre d’«écœurant». Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure rappelle que Luc Ferry suggérait de «tirer à balles réelles» sur les Gilets jaunes. «Typique de certaines élites hors sol», résume-t-il.

Ils ont également reproché à Luc Ferry d’avoir voté non à la revalorisation du SMIC lorsqu’il était en fonction. Pour rappel, le montant actuel du SMIC s’élève à 1.231 euros nets, soit moins d’un tiers de sa retraite. Quant à savoir comment il rembourse son prêt de 200.000 euros, l’écrivain a rappelé qu’il percevait ses droits d’auteur pour ses «près de 200 ouvrages traduits dans 45 langues».

Luc Ferry répond

Toujours mercredi, constatant la polémique, le professeur de philosophie a poussé un «coup de gueule» sur Instagram. «Je ne me plains nullement, mais il faut arrêter de m’emmerder avec ça», a-t-il lancé, «foutez-moi la paix, j’ai le droit d’avoir ma retraite et mes droits d’auteur. Je n’ai rien d’autre», ajoutant qu’il n’a «rien volé à personne». Il conclut sa prise de parole en appelant à «sortir de ce monde de merde où on vous fait des procès alors que j’ai juste une retraite de prof et les droits d’auteur de mes livres. Point barre».