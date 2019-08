Une retraitée explique le secret de sa «jeunesse éternelle» - photo

Une femme de 63 ans affirme avoir trouvé le secret de la jeunesse éternelle. Cette Australienne déclare que ce sont sa passion pour le fitness et la pratique régulière du sport qui lui permettent de rester en parfaite forme, relate le Daily Mail.

Passionnée de sport depuis l’âge de 48 ans, cette femme a décidé de devenir coach professionnel de fitness pour entraîner les autres. Au départ, elle a commencé par faire de la musculation pour avoir l’air plus jeune et se porter mieux.

«Ma mère m’a dit que les garçons n’aimaient pas les filles musclées mais je sais que ce n’est pas le cas», a-t-elle affirmé.

Pour garder la ligne, l’Australienne fait du sport cinq fois par semaine pendant au moins une heure et participe activement à des compétitions de sport. Elle est convaincue qu’un mode de vie actif est bénéfique pour le bien-être et l’apparence physique. De plus, elle s’estime beaucoup plus heureuse que lorsqu’elle était jeune tellement elle est fière de son corps.

La sportive sexagénaire recommande de faire attention à son régime alimentaire et de donner la priorité aux produits riches en éléments nutritifs.

«Pour tonifier les muscles et sculpter votre corps faites des exercices avec des poids libres», a-t-elle conseillé.

Elle est actuellement divorcée tout en étant la grand-mère de trois petits-enfants.