Il mange pour 180 euros de chocolats et s'endort sur le lieu de son crime

Entré par effraction dans des bureaux à Seattle, un voleur a été arrêté grâce à une boîte de chocolats le 3 octobre dernier, relate un communiqué de la police de Seattle. Après en avoir mangé pour près de 200 euros, il s’est endormi sur un canapé.

Aux alentours de 19 heures, cet homme de 44 ans s’est introduit dans le bâtiment d’un grand groupe financier. Un employé qui se trouvait sur place l’a alors aperçu et s’est caché pour observer la scène. Sur le point de commettre son vol, le malfaiteur est tombé sur une boîte de chocolats haut de gamme et en a mangé l’équivalent de 180 euros. Il a ensuite retiré ses chaussures, sa montre et sa veste et s’est endormi.

Lorsque la police et la sécurité sont arrivées, elles l’ont retrouvé allongé sur le canapé.

L’homme a déclaré aux forces de l’ordre: «Vous devrez me tuer pour m’emmener en prison», rapporte le communiqué. Il a toutefois rapidement été placé en garde à vue.