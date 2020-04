Plus de 300 voitures de collection stockées dans un garage depuis 30 ans – vidéos

Une société de rénovation de voitures a été autorisée à pénétrer dans le hangar d’un collectionneur, contenant plus de 300 véhicules. La plupart n’ont pas vu la lumière du jour depuis 30 ans. Quelques pièces uniques attirent l’attention.

La société AMMO NYC, spécialisée dans l’entretien et la rénovation de voitures, a eu la chance de visiter le hangar d’un collectionneur contenant plus de 300 véhicules. L’entreprise a publié plusieurs vidéos pour partager son expérience avec les internautes.

L’adresse du hangar ainsi que le nom du propriétaire sont restés secrets. On sait seulement que ce dernier a commencé sa collection dans les années 1970 et que beaucoup de véhicules sont restés immobilisés dans son garage pendant 30 ans. Larry Kosilla, directeur de AMMO NYC, précise avoir mis trois années avant d’obtenir l’autorisation pour visiter la collection. Il a finalement été contacté dans le cadre d’une vente aux enchères, comme il l’explique dans ses vidéos.

Ferrari, Porsche, Lamborghini, Corvette

Larry Kosilla déclare que la collection s’étend en vérité sur trois bâtiments, qui contiennent 300 voitures et des centaines de pièces détachées. Y figurent des pièces rares, comme une Plymouth Superbird, une Ford Pinto ou une Lamborghini LM002 (un tout-terrain de luxe). La pièce la plus précieuse du lot est une Bizzarrini P538, estimée à un million de dollars. C’est l’un des six modèles de ce type encore existant, selon Larry Kosilla.

Sont aussi présentes plusieurs voitures de sport, ayant couru diverses épreuves, et même une Packard Flower qui a servi de corbillard. Plusieurs véhicules semblent également avoir appartenu à des célébrités, comme l’acteur hollywoodien Nicolas Cage, ou sont apparus dans des films, précise encore Larry Kosilla.

La plupart des véhicules vont être mis en vente, conclut le directeur d’AMMO NYC.