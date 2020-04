Les vibrantes retrouvailles d’une maman léopard avec son bébé - vidéo

«Être avec sa maman est le plus grand bonheur»: c’est par cette phrase que se termine une vidéo émouvante postée sur le compte Twitter du Département des forêts de l’État indien du Maharashtra. Dans cette vidéo, des activistes locaux qui ont aidé un bébé léopard perdu à retrouver sa maman, ont immortalisé la touchante scène de retrouvailles.

Un bébé léopard effrayé, perdu sous des feuilles de bananier séchées, a été trouvé dans un champ près d’un village indien par des agriculteurs du coin. Grâce aux activistes locaux, cette histoire a eu une fin heureuse: le bébé a pu assez vite retrouver sa maman. Le Département des forêts du Maharashtra, responsable de la gestion des forêts et de la faune dans cet État indien, a partagé sur son compte Twitter le 23 avril la vidéo touchante de cette réunion familiale.

Selon le Département des forêts du Maharashtra, le bébé s’est probablement perdu en raison de la déforestation active et de l'urbanisation. Quand les défenseurs locaux de la cause animale ont appris que le chaton s'était perdu, ils ont tout de suite commencé à préparer les futures retrouvailles familiales . Pour rendre l’animal à sa maman, ils l’ont placé dans un transporteur près du lieu où le bébé avait été trouvé et y ont installé des caméras grâce auxquelles la scène émouvante a été filmée.