Le père et le grand-père d’une fillette de 9 ans ouvrent la gueule d’un crocodile pour la sauver

Une fillette de neuf ans a été attaquée par un crocodile alors qu’elle se baignait dans une rivière birmane. Des membres de sa famille ont réussi à la tirer in extremis hors des mâchoires de l’animal. La victime souffre de sérieuses blessures.

Ma Ya Min Thu, une fillette de neuf ans, a échappé à une attaque de crocodile, grâce à l’aide de son père et de son grand-père, rapporte le média birman The Irrawaddy.

Elle s’est fait surprendre alors qu’elle se baignait dans une rivière près de sa maison, dans la région d'Ayeyarwady.

L’animal a refermé ses mâchoires sur la fillette et a essayé de la tirer dans l’eau. La victime n’a dû son salut qu’à l’intervention des membres de sa famille.

«J'ai eu peur et j'ai crié à l'aide pendant que je la tenais. Son père et son grand-père sont venus frapper le crocodile. Ce n'est qu'alors qu'il a lâché prise et est retourné dans l'eau», explique la grand-mère de l’enfant à The Irrawaddy.

Un bras cassé et de sérieuses blessures

L’enfant a finalement pu être ramenée sur le rivage, puis transportée dans la ville de Bogalay, pour être hospitalisée. Elle présente de profondes plaies et son bras gauche a été cassé.

Selon le Département des forêts, la déforestation et la surpêche perturbent le régime alimentaire des crocodiles et raréfient leur nourriture. Raison pour laquelle ils s’attaquent aux humains et aux animaux domestiques.

«Quand les crocodiles construisent des nids au début de la saison des moussons, ils sont généralement agressifs envers les humains. Leur habitat a rétréci en raison de l'agriculture et ils sont obligés de se rapprocher des humains pour chercher de la nourriture», explique U San Min Aung, membre du parlement régional d'Ayeyarwady.

La région d'Ayeyarwady est connue pour la réserve naturelle de Meinmahla Kyun. Vaste de 14.000 hectares, elle abrite la plus grande population de crocodiles de Birmanie.