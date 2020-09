Deux pythons provoquent l’effondrement d’un plafond en Australie - photos

À son retour à son domicile, un Australien a été surpris de découvrir que son plafond de cuisine s'était effondré. En cause: le poids de deux grands pythons s’étant vraisemblablement battus pour une femelle. Un chasseur de serpents a embarqué les reptiles.

Un habitant de Brisbane, en Australie, est rentré chez lui et a été surpris de découvrir que son plafond de cuisine s’était effondré, le 31 août. L’effondrement a été causé par deux grands pythons, rapporte CNN.

Selon un chasseur de serpents, appelé pour les retirer de la propriété et cité par le média, les reptiles mesuraient environ 2,9 mètres et 2,5 mètres de long et avaient un poids total estimé à 45 kilogrammes.

D’après lui, ce sont quelques-uns des serpents les plus épais qu’il ait jamais vu, ajoutant que les pythons étaient en fait très rassasiés et presque léthargiques.

Le chasseur de serpents a posté cette découverte sur son compte Facebook, dont des photos.

La saison de reproduction en cause

Il a fait remarquer qu’actuellement ces reptiles sont en pleine saison de reproduction en Australie. Il a suggéré que les deux mâles ont pu se battre à cause d’une femelle et que le plafond n’avait ainsi pas supporté leur poids.

«Les pythons rhombiques ne sont ni toxiques ni agressifs s'ils ne sont pas touchés», a-t-il souligné.

Les serpents ont été emmenés dans la forêt voisine et relâchés.