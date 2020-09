Un chat passe la nuit près d'une caméra à attendre l’appel de son maître - vidéo

Habitué à partir en mission, un Chinois a installé chez lui un appareil spécial avec une caméra pour rester en contact avec ses chats. Mais un jour, il n’a pas pu les appeler, et l’un d’eux a passé la nuit à attendre son appel.

Un chat a passé la nuit entière à attendre l’appel de son maître souvent en mission et qui avait installé chez lui en Chine un appareil spécial avec une caméra. La vidéo a été publiée le 6 septembre sur les réseaux sociaux et YouTube par le média The Paper.

Ainsi, tous les jours à 21 heures, l'homme passait un appel vidéo à ses chats pour communiquer. Cependant, un jour, il n'a pas pu les contacter, et en regardant l’enregistrement il a constaté qu'un de ses chats attendait avec impatience son appel.

À l'heure habituelle, l’animal s’est installé près de l’appareil et a attendu. Faute d’appel, le félin a commencé à s'inquiéter.

Il n’arrêtait pas de s'approcher de la caméra et de la regarder avec des yeux tristes. Parfois, le chat s'éloignait, mais revenait toujours vers l'appareil. Il a fini par passer la nuit avec et s’est endormi au petit matin à côté.