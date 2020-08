S’endormir dans cette position peut provoquer de nombreux désagréments et douleurs

Des courbatures, ainsi que des douleurs au niveau des vertèbres lombaires et d’autres désagréments peuvent apparaître chez une personne qui préfère dormir sur le ventre, selon des spécialistes cités par CNews.

S’endormir sur le ventre est fortement déconseillé par des médecins, qui évoquent une pression sur les vertèbres cervicales, des douleurs au niveau des vertèbres lombaires et d’autres désagréments, relate CNews.

En outre, cette position oblige les autres parties du corps à se tenir d’une manière qui pourrait être néfaste pour le sommeil et provoquer différentes douleurs. Notamment, les bras repliés ou glissés sous l’oreiller ne permettent pas de détendre les épaules et pourraient amener des maux de tête.

Qui plus est, la position peut causer des troubles respiratoires, indique le média. Pendant le sommeil, la cage thoracique éprouve une compression à cause du poids du corps et n’a pas assez d’amplitude pour s’ouvrir, ce qui exige un effort supplémentaire pour respirer.

De plus, avec l’accentuation du creux du dos, dormir sur le ventre peut être à l’origine de douleurs au niveau des vertèbres lombaires.

Enfin, à cause de cette posture, une personne est obligée de tourner sa tête ce qui exerce une pression sur les vertèbres cervicales qui à son tour peut causer des courbatures à terme.