Les médecins britanniques incapables de diagnostiquer la maladie mystérieuse d’un garçon de 16 ans

Au Royaume-Uni, les parents d’un garçon atteint d’une maladie mystérieuse, qui le cloue dans un fauteuil roulant, ont déjà dépensé plus de 35.000 livres (environ 38.200 euros) dans l’espoir d’obtenir un diagnostic, selon le Daily Mail.

Un jeune britannique de 16 ans est incapable de marcher depuis janvier 2018, malgré les efforts désespérés de ses parents pour découvrir les causes de son état, relate le Daily Mail.

En janvier 2018, Valentino Erodotou a éprouvé une sensation de brûlure dans la poitrine et deux semaines plus tard ses jambes ont refusé de lui obéir et il se déplace depuis en fauteuil roulant.

Selon le média, les médecins lui ont initialement diagnostiqué une gastrite, mais le traitement n’a pas donné de résultats. Ensuite, ils ont supposé que le patient était atteint du syndrome de fatigue chronique et de l’ataxie au gluten, mais dans ces deux cas aussi le traitement n’a pas porté ses fruits.

Étant donné que la tomographie et l’analyse du sang n’ont rien révélé d’anormal, les parents placent leurs espoirs dans des tests génétiques et les services d’un rhumatologue et d’un immunologue. Depuis janvier 2018, les parents de Valentino ont déjà dépensé 35.000 livres d’économie (environ 38.200 euros) pour trouver un spécialiste à même de faire un diagnostic correct.