Pour Merkel, Poutine est le «vainqueur» du sommet Normandie à Paris

Angela Merkel a résumé en une phrase à Vladimir Poutine le sommet de Paris au format Normandie, rapporte le quotidien Kommersant.

«Aujourd’hui, tu es vainqueur», a-t-elle dit au Président russe lorsqu’ils se rendaient à la conférence de presse qui clôturait le sommet.

Le quotidien ajoute que ces mots ont été prononcés par la chancelière «sans grand enthousiasme».

Réaction du Kremlin

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov considère cependant qu’il n’est pas convenable de parler de «vainqueur» et de «perdant», car chaque acteur de ce sommet s’est investi dans un seul et même but: rétablir les efforts réels visant à régler le conflit dans le sud-est de l’Ukraine.

«Il n’est pas convenable de parler de vainqueur ou de perdant de ce sommet parce que tous avaient un seul objectif: reprendre le travail du format Normandie après une longue pause, mais aussi les efforts concrets en vue de trouver la façon de régler le conflit dans le sud-est de l’Ukraine», a-t-il dit mercredi 11 décembre aux journalistes.

M.Peskov a ajouté que des progrès importants avaient été faits dans cette direction et que beaucoup restaient encore à faire.

En revanche, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les négociations de «partie nulle».

«Actuellement, il est correct d’être diplomate. Disons qu’en attendant, c’est une partie nulle», a-t-il déclaré aux journalistes.

Bilan du sommet au format Normandie

Une nouvelle fois, le sommet au format Normandie a rassemblé les dirigeants de Russie, d’Ukraine, de France et d’Allemagne sur les questions du conflit en Ukraine.

Lors des négociations, les parties ont réussi à s’accorder sur plusieurs points, notamment sur le retrait des forces militaires de la ligne de contact dans le Donbass, sur l’échange de tous les prisonniers avant la fin de l’année 2019, ainsi que sur une nouvelle rencontre au même format, qui devrait avoir lieu d’ici quatre mois.

Les Présidents russe et ukrainien se sont rencontrés pour la première fois lors d’un entretien bilatéral qui a duré une heure et 20 minutes, et durant lequel MM.Poutine et Zelensky ont eu un tête-à-tête d’une dizaine de minutes.