La Russie prêtera main-forte à la Serbie dans sa lutte contre le coronavirus

La Russie, qui a déjà envoyé de l’aide à l’Italie et aux États-Unis, prêtera son concours à la Serbie pour enrayer l’épidémie de Covid-19. Des médecins militaires russes arriveront dans le pays le 3 avril, annonce le Président serbe.

Moscou enverra en Serbie ses experts et médecins afin d’y endiguer l’épidémie de Covid-19, a informé le service de presse du Kremlin à l’issue de l’entretien téléphonique du 2 avril des dirigeants des deux pays, Vladimir Poutine et Aleksandar Vucic.

«Demain [vendredi 3 avril, ndlr] l’aide russe, dont des médecins et d’autres aides, arrivera, ce qui nous aidera beaucoup dans cette lutte en ce moment difficile», a déclaré le Président serbe à l’issue de la conversation.

Selon Vucic, l’aide russe est la preuve de l’amitié entre les deux pays, qui démontre également le caractère stratégique des relations bilatérales. Le service de presse du Kremlin a par ailleurs indiqué que l’aide accordée à la Serbie serait principalement réalisée par le ministère russe de la Défense.

L’aide russe dans la lutte contre le Covid-19

Plus tôt, la Russie avait déjà dépêché de l’aide en Italie, pays européen le plus touché par la pandémie. Depuis le 22 mars, 15 avions des forces aérospatiales russes ont livré dans la Botte de l’équipements et convoyé des spécialistes, dont des virologues militaires.

En outre, le pays a envoyé du désinfectant, des masques et d’autres équipement aux États-Unis. Comme l’a expliqué Moscou, la moitié de ce fret a été payé par l’Amérique et l’autre par le Fonds russe d’investissements directs.