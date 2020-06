Donald Trump ne veut plus «résoudre de vieux conflits dans des terres lointaines»

Lors de son discours auprès des élèves de l'Académie militaire de West Point, le Président américain a annoncé le 13 juin la fin de «l'ère des guerres sans fin». Et de souligner que les États-Unis ne devaient plus aller résoudre «de vieux conflits dans des terres lointaines».

Dans son adresse aux élèves de l'Académie militaire de West Point, Donald Trump a déclaré samedi 13 juin que les États-Unis n’étaient pas «le gendarme de ce monde» et que le pays revenait aux principes fondamentaux de sa politique, selon lesquels la tâche principale du soldat est de protéger sa patrie contre les ennemis extérieurs. Le dirigeant américain a par ailleurs fait comprendre que désormais «les intérêts vitaux des États-Unis» sont prioritaires.

Il a toutefois souligné que les ennemis devaient réaliser que si le peuple américain est en danger, les États-Unis n’hésiteront «jamais». «Et lorsque nous nous battrons, nous ne nous battrons que pour l’emporter», a-t-il insisté.

Le contingent reste déployé

Il est à noter qu’il y a quelques jours, Trump a informé le Congrès qu’il conserverait le contingent américain dans certains pays où les troupes ont été envoyées par ses prédécesseurs

En plus de l'Afghanistan, où l'opération américaine se poursuit depuis près de 19 ans, il s’agit de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, de la Turquie, du Liban, de l'Égypte, des Philippines, de la péninsule arabique, du Kosovo, de l'Afrique de l'Est, du bassin du lac Tchad et de la région du Sahel.