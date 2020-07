Du New Start au Covid-19 en passant par le nucléaire iranien: Poutine et Trump se sont entretenus par téléphone

Les Présidents russe et américain se sont entretenus ce jeudi 23 juillet par téléphone, rapporte le service de presse du Kremlin. Les deux dirigeants ont discuté du contrôle des armements, du nucléaire iranien ainsi que de la lutte contre la pandémie et de la nécessité de continuer à ouvrir l’économie mondiale dans le contexte actuel.

Le combat contre le Covid-19, le contrôle des armements et la question iranienne: nombreux ont été les sujets abordés lors de l’entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump de ce jeudi 23 juillet, selon le service de presse du Kremlin. La conversation a été constructive et significative, indique la présidence russe.

D'après Judd Deere, porte-parole de la Maison-Blanche, Donald Trump a exprimé l’espoir d'éviter une course aux armements coûteuse entre la Chine,la Russie et les États-Unis.

Le nucléaire iranien et les relations bilatérales

«Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d'efforts collectifs pour maintenir la stabilité régionale et la non-prolifération nucléaire au niveau international», a déclaré le Kremlin.

Les deux Présidents ont également soulevé la question du nucléaire iranien

En outre, Poutine et Trump ont confirmé leur volonté de développer des liens commerciaux et économiques entre leurs deux pays.

«L'ouverture» de l'économie globale

Les chefs d'État ont salué la coopération entre Moscou et Washington dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont par ailleurs abordé «l'ouverture» de l'économie mondiale sur fond de pandémie, selon le porte-parole de la présidence américaine.

«Les dirigeants russe et américain ont échangé leurs félicitations pour le 45e anniversaire du vol orbital dans le cadre du programme conjoint Soyouz-Apollo. Il a été convenu de poursuivre les contacts à différents niveaux», a ajouté le service de presse du président russe.