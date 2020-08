Trump explique ce qu’il considère comme «le plus gros problème dans le monde», la Russie impliquée

Le Président américain a affirmé que les négociations avec la Russie autour du désarmement nucléaire étaient actuellement le problème le plus important dans le monde. Les deux pays devraient reprendre leurs discussions sur ce sujet à Vienne entre le 16 et le 18 août.

Dans un entretien radiophonique diffusé sur les ondes américaines au début du mois d’août, Donald Trump a évoqué les négociations autour du désarmement nucléaire avec la Russie, affirmant que Moscou voulait conclure un accord avec Washington.

«Nous traitons avec la Russie en ce moment sur un pacte d’armes nucléaires, parce qu’ils veulent le faire. Et ils souhaitent fortement le faire», a déclaré Trump auprès de l’animateur de radio Hugh Hewitt. «Je ne pense pas qu’ils vont attendre. Je pense qu’ils veulent le faire, et c’est une excellente chose. C’est le plus gros problème dans le monde aujourd’hui», a-t-il ajouté.

Le Président américain avait déjà indiqué en novembre dernier que les États-Unis aimeraient conclure un nouvel accord de contrôle des armements avec la Russie et la Chine, éventuellement avec d’autres pays. Le porte-parole du Département d’État avait ensuite ajouté que cela pourrait se faire via une prolongation du traité New Start, lequel prendra fin en 2021.

Consultations sur la stabilité stratégique

Entre le 16 et le 18 août, la Russie et les États-Unis organiseront à Vienne une nouvelle série de consultations sur la stabilité stratégique. La délégation russe sera menée par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, tandis que Washington enverra Marshall Billingslea, sous-secrétaire d’État au Contrôle des armes et aux Affaires de sécurité internationale.