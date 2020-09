L'Allemagne place trois nouvelles régions françaises sur sa liste des zones à risque

L‘Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes ont été rajoutées à la liste des régions françaises déconseillées aux touristes par l’Allemagne. En outre la Corse, seule exception jusque-là en Provence-Alpes-Côte d'Azur, y figure désormais aussi, rapporte l’AFP.

L'Allemagne a décidé de placer trois nouvelles régions françaises dans la catégorie des zones à risque après une recrudescence des cas de Covid-19, rapporte l’AFP, se fiant à l'agence sanitaire de référence, l'Institut Robert Koch.

Après l'Île-de-France, la région parisienne et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, sud), les régions Occitanie (sud), Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest), Auvergne-Rhône-Alpes (centre) ainsi que la Corse -seule exception jusqu'ici en PACA- ont été classées à risque par l'Allemagne. Cela implique que les touristes revenant de ces territoires seront désormais dans l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à leur retour et de rester en quarantaine dans l'attente du résultat, est-il indiqué.

Le ministère des Affaires étrangères allemand, qui n'avait pas encore mis à jour son site mercredi soir pour prendre en compte ces dernières données mais suit les recommandations du RKI, met en garde contre «les voyages touristiques, non indispensables» à destination des régions considérées "à risque".

Pour faire partie de cette liste, il faut que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 y dépasse le plafond de 50 cas pour 100.000 habitants sur sept jours.

En France, plus de 8.000 nouveaux cas ont été comptabilisés au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à celui des deux derniers jours. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupent 68% des malades en réanimation.

En plus de ces régions françaises, le RKI a également ajouté les cantons suisses de Genève et de Vaud, la région croate de Dubrovnik, la capitale tchèque Prague ainsi que des régions en Roumanie et Bulgarie à sa liste, explique l’agence.

L'Allemagne a récemment multiplié les mises en garde sur les voyages, notamment à destination de Bruxelles, d'une partie des côtes touristiques de la Croatie ou encore de l'Espagne, destination de villégiature favorite des Allemands qui s'y rendent chaque année par millions.

Le pays, considéré comme un modèle dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 en Europe, est sur le qui-vive face à une résurgence des infections, considérée comme étant liée en partie au retour des vacanciers.

Mercredi, le RKI a fait état de 1.176 nouveaux cas en 24 heures pour un total de 9.338 décès depuis le début de la pandémie.