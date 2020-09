Vidéo de protestation au lieu du JT: un média biélorusse piraté

La diffusion en ligne du site de la Compagnie de radio et de télévision biélorusse a été indisponible samedi soir. Pendant les rares moments où l’image apparaissait, il était possible de voir des scènes de répression de manifestants.

Sur Telegram, le groupe de hackers se présentant comme Cyberpartisansa revendiqué la perturbation de la diffusion de la chaîne.

Le service de presse de l’institution n’a pour le moment fait aucun commentaire.

Le site ONT est également indisponible.

Situation en Biélorussie

Des manifestations ont débuté en Biélorussieaprès la présidentielle du 9 août remportée par Alexandre Loukachenko. Selon la Commission électorale centrale, le Président en exercice a recueilli 80,1% des voix. Toutefois, l’opposition estime que la victoire revient à sa principale rivale, Svetlana Tikhanovskaïa, qui en comptabilise officiellement 10,8%.

Les premiers jours suivant l’élection, les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau, des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Plus de 6.700 personnes ont été interpellées et plusieurs centaines ont été blessées, dont plus de 130 policiers. Troismanifestantssontdécédés.