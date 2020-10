L’Onu appelle à lever les sanctions faisant obstacle à la lutte contre le Covid-19

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres a réitéré son appel à lever les sanctions qui causent une entrave aux États en lutte contre la pandémie.

«J’ai été enthousiaste quand plusieurs pays du golfe Persique ont exprimé leur soutien à mon appel global de cessez-le-feu et ont envoyé de l’aide humanitaire aux pays victimes [du coronavirus, ndlr]», a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

Et d’ajouter qu’il saluait ces efforts et appelait les pays à «renoncer à toute sanction capable d’avoir un impact négatif sur l’accès à l’aide humanitaire ou médicale, cruciale dans un contexte de pandémie».

Pandémie de Covid-19

L’OMS a déclaré que l'épidémie de la nouvelle infection à coronavirus, baptisée Covid-19, était une pandémie. Selon les chiffres de l’université Johns-Hopkins, elle a fait à ce jour plus de 40,48 millions de contaminations de par le monde. Le nombre de victimes s’élève à plus de 1,1 million.

Ces dernières semaines, plusieurs pays, dont la Russie et la France, enregistrent une nette augmentation des nouvelles contaminations. Des mesures ayant pour but de freiner la pandémie sont adoptées progressivement et varient d’un pays à l’autre.