L'Ukraine menace le Nicaragua de sanctions suite à l’ouverture d’un consulat en Crimée

Le processus de reconnaissance internationale de la Crimée comme faisant partie intégrante de la Fédération de Russie s’accompagne de vives réactions à Kiev. Ainsi, après l’ouverture du consulat honoraire nicaraguayen dans la péninsule russe -la première mission diplomatique étrangère en Crimée depuis 2014-, l'Ukraine entend imposer des sanctions au Nicaragua, selon la déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

«Notre pays considère cette action méprisable comme un geste ouvertement inamical du Nicaragua envers l'Ukraine», s’est indigné le ministère ukrainien des Affaires étrangères, en ajoutant que «le processus d'application des sanctions conformément à la législation ukrainienne» avait été entamé.

Des sanctions sectorielles «sévères»

Oleksiy Reznikov, vice-Premier ministre ukrainien, a déclaré lors d'une réunion gouvernementale que le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine (CNSD) envisageait «l'imposition de sanctions sectorielles sévères contre le Nicaragua en réponse aux actions ouvertement illégales». Il a ajouté que cela constituerait «un signal clair» pour les gouvernements des autres pays, rapportent les médias ukrainiens.

Pour qu'elles puissent être introduites, les restrictions doivent être approuvées par le Conseil national de sécurité et de défense, le Verkhovna Rada et le Président Volodymyr Zelensky.

La question de la Crimée et de sa reconnaissance

La Crimée et la ville de Sébastopol ont été réintégrées par la Russie à l’issue d’un référendum tenu le 18 mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.

Le Nicaragua a reconnu la Crimée comme faisant partie de la Russie en 2014. Ce mardi 10 novembre, le pays a ouvert un consulat honoraire dans la péninsule. Lors de la cérémonie d’inauguration, l'ambassadeur du Nicaragua en Russie, Mme Alba Azucena Torres, a remis un brevet consulaire à Oleg Belaventsev, «consul honoraire du Nicaragua en Russie en résidence à Simferopol».