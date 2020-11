Navire turc arraisonné par une frégate allemande, Ankara fulmine

Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy, a fait état le 23 novembre de la protestation de la Turquie contre l’arraisonnement de son cargo commercial faisant route vers le port libyen de Misrata effectué par une frégate allemande. Cette dernière est déployée dans le cadre de l'opération européenne Irini, dont, selon la Turquie, «l'objectif et les avantages» sont discutables, indique un communiqué paru sur le site du ministère turc.

«Hier [le 22 novembre, ndlr] dans la matinée, dans le cadre de cette opération, le navire de guerre allemand Hamburg a arraisonné et fouillé le navire commercial battant pavillon turc MV Roseline A, qui transportait de la peinture, des matériaux liés à la peinture et de l'aide humanitaire du port d'Ambarli à Misrata [...]. Nous protestons contre cette action non-autorisée et forcée», indique la note de Hami Aksoy en précisant que cette intervention a été menée «sans le consentement de la Turquie», «ni du capitaine du vaisseau».

Il est à noter que l'inspection du navire a pris fin sur exigence de la Turquie, qui a également réclamé une indemnisation pour les dommages causés.

D'après la diplomatie turque, suite à l’incident, l'ambassadeur italien en Turquie et le chargé d'affaires allemand à Ankara ont été convoqués au ministère turc des Affaires étrangères.

L'opération Irini

Le 31 mars, l'Union européenne a lancé une nouvelle mission navale, baptisée Irini, afin de surveiller le respect de l'embargo de l’Onu sur les armes contre la Libye. Selon l'UE, la mission militaire empêche la contrebande d'armes et de ressources naturelles en Libye. Toute violation de l'embargo est signalée à l’Onu par les Européens. L'UE utilise des satellites et une surveillance aérienne pour suivre les expéditions d'armes illicites à travers les frontières terrestres et par voie aérienne.

Le mandat de la mission Irini durera jusqu'au 31 mars 2021. L'UE espère que la cessation des livraisons d'armes illégales aux parties au conflit en Libye contribuera à rétablir la paix dans ce pays. Début juin, le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté à l'unanimité une résolution visant à prolonger d'un an l'embargo sur les armes en Libye.

Pour autant, Irini s’est à plusieurs reprises attirée des critiques, la mission ne pouvant pas empêcher les expéditions d'armes vers la Libye. À la mi-juin, des navires militaires européens participant à l'opération Irini ont tenté d'inspecter un cargo battant pavillon tanzanien qui était gardé par des navires de la Marine turque. La partie turque a refusé que son vaisseau fasse l’objet d’une inspection.

Situation en Libye

Dans le cadre des pourparlers de Genève, les participants de la Commission militaire mixte libyenne sont parvenus le 23 octobre à un cessez-le-feu en Libye. Ce dernier est entré en vigueur immédiatement. Les parties ont également convenu que tous les combattants étrangers quittent le pays au cours des trois mois. Le cessez-le-feu ne concerne pas les groupes désignés par l'Onu comme terroristes. Un groupe de police conjoint doit être mis en place dans le but d’assurer la sécurité dans la zone.