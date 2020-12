Bloomberg nomme Poutine dans une liste séparée des personnalités les plus influentes de 2020

Bloomberg a inclus le Président russe dans sa liste des personnalités les plus influentes de l’année 2020 «de façon prévisible». L’agence a publié une autre liste plus originale, avec des personnes dont elle estime qu’ils ont changé le monde dans un domaine bien précis, de la finance à la mode en passant par le divertissement.

Chaque année, l’agence américaine Bloomberg publie sa liste des personnalités qui ont défini l’année 2020, qualifiée de «sans précédent». Puisque certains noms sont trop prévisibles, deux classements ont été établis, l’un avec de grands leaders mondiaux, des milliardaires et des personnalités bien connues et un autre plus «personnel» avec des personnes dont les réalisations dans certains domaines méritent d’être reconnues.

Dans la liste des «prévisibles» figurent notamment, pour le volet politique, Vladimir Poutine, Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel, Jair Bolsonaro ou encore Xi Jinping. Également perçu comme trop évident, le basketteur des Los Angeles Lakers LeBron James.

Bloomberg y a également inclus certains des plus grands milliardaires américains, comme le patron d’Amazon Jeff Bezos, les dirigeants d’Alphabet (maison mère de Google) Sergueï Brin et Larry Page, celui d’Apple Tim Cook, le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk ainsi que le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

Ceux qui ont aussi changé le monde

Mais Bloomberg voulait également une liste un peu plus surprenante, avec des personnes qui ont changé le monde dans un domaine bien précis. «L'inclusion de certains noms dans Bloomberg-50 ne surprendra personne, c'est pourquoi nous avons établi notre propre liste pour les personnes qui méritent le plus d'attention», écrit l’agence.

Dans la catégorie politique, elle a inclus l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, la Présidente de Taïwan Tsai Ing-wen pour avoir «écrasé le Covid», ainsi que trois activistes du mouvement Black Lives Matter. Pour la partie «divertissement», Bloomberg a cité le réalisateur oscarisé du film «Parasite» Bong Joon-ho ainsi que la chanteuse Billie Eilish.