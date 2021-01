Interpol émet une notice rouge contre le propriétaire russe du bateau impliqué dans l’explosion de Beyrouth

Interpol a émis une notice rouge, soit un avis de recherche international, à l’encontre du propriétaire et du capitaine du Rhosus, le navire qui avait transporté le nitrate d’ammonium entreposé dans le port de Beyrouth dont l’explosion en août dernier avait fait plus de 200 morts et 6.500 blessés, relate l’Agence nationale d’information libanaise.