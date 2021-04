Washington annonce avoir entamé le retrait de ses forces d’Afghanistan

Conformément à la promesse annoncée plus tôt ce mois, les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes d’Afghanistan, a annoncé ce jeudi 29 avril la Maison-Blanche qui précise que dans le cadre de cette opération, des forces supplémentaires de sécurités seront déployées dans le pays.

Des militaires américains déployés en Afghanistan depuis près de 20 ans ont commencé à quitter définitivement le pays, a confirmé ce jeudi 29 avril Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.

«Un retrait est en cours. La semaine dernière, le secrétaire à la Défense a approuvé la demande du Commandement central [Centcom, ndlr] pour le déploiement temporaire de troupes supplémentaires dans sa zone de responsabilité afin de soutenir le retrait sécurisé et délibéré des forces américaines d'Afghanistan», a déclaré Karine Jean-Pierre.

D'après elle, il s’agit notamment du déploiement d'unités des rangers qui doivent aider à protéger des forces sur le terrain au cours de l’opération de retrait.

Mme Jean-Pierre a souligné que l'administration restait déterminée à retirer tout le personnel militaire américain d'Afghanistan d'ici le 11 septembre.

«Les adversaires potentiels doivent savoir que s'ils nous attaquent pendant notre retrait, nous nous défendrons, et nous défendrons nos partenaires avec tous les outils à notre disposition», a-t-elle prévenu.

Mardi, des responsables américains ont exhorté les civils américains et les employés de l'ambassade à quitter le pays dès que possible, l'accord de non-agression entre les États-Unis et les talibans expirant le 1er mai.

