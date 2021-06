Un ex-auxiliaire de l’armée française abandonné sur place tué par les talibans après avoir tenté de fuir

Ce matin, j'ai appris l'assassinat par les #Taliban du second #auxiliaire #afghan de l'#armée française via son frère que j'ai pu avoir au téléphone.

⏩Basir Jan m'avait envoyé un mail l'an dernier "Please Help Us''.

⏩ La 🇫🇷 avait rejeté par 3 fois sa demande de rapatriement. pic.twitter.com/n8BSNBeRFn