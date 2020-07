Les incendies en Algérie contraignent les habitants d’un village à fuir leurs maisons – vidéo

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 27 juillet au soir montre des habitants du village de Beni Afif, dans le nord-ouest de la wilaya de Sétif, en Algérie, fuir le secteur d’un important incendie qui se rapproche de leurs maisons.

Certains en voiture, d’autres à pied, ils quittent leur village alors que l’incendie recouvre d’une épaisse fumée les alentours et que les flammes dévorent les arbres poussant dans le secteur.

Incendies de forêts

Plusieurs départs de feu de forêt ont été enregistrés ces derniers jours dans la wilaya de Sétif. Près de 100 hectares de forêts ainsi que des vergers, notamment de figuiers et d’oliviers, ont été la proie des flammes dans le nord de la wilaya, a indiqué la protection civile, relayée par Algérie360.

Dans la wilaya de Tiaret, la forêt du Plateau, connue pour sa dense végétation constituée de pins d'Alep, est également victime d’un incendie. Le feu a endommagé une grande superficie de pinèdes et causé la perte de nombreux oiseaux et animaux, a déclaré la Conservation des forêts de la wilaya, cité par l’Algérie Presse Service (APS). Les pompiers ont toutefois réussi à circonscrire le feu et à stopper sa progression vers les habitations.