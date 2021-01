L'Arabie saoudite ouvre les frontières avec le Qatar fermées depuis 3,5 ans

L'Arabie saoudite et le Qatar ont annoncé leur décision de rouvrir à partir de ce 4 janvier leurs frontières fermées depuis trois ans et demi.

L'Arabie saoudite va en outre rouvrir son espace aérien au Qatar, selon l'agence de presse Reuters.

