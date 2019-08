Pourquoi les Américains ne croient pas au suicide de Jeffrey Epstein

«La mort d'Epstein, survenue suite à un suicide, selon le procureur général américain Barr, constitue un phénomène choquant. Le fait est que le milliardaire, l'une des personnes les plus riches d'Amérique, se trouvait dans la prison de Manhattan sous un régime particulier même s'il n'était pas surveillé en tant qu'individu enclin au suicide», indique dans un entretien à Nezavissimaïa gazeta Andreï Souchentsov, directeur de programmation du Club Valdaï.

L'expert fait remarquer que les décès de tels individus sont toujours recouverts d'un voile de secret. Grâce à leur poids politique et à leurs vastes liens, leur activité se déroule à la charnière entre les affaires de l'ombre et la pratique sociopolitique ordinaire.

«Étant donné que deux Présidents [Bill Clinton et Donalde Trump, ndlr] se trouvaient dans la liste de contacts d'Epstein, et que sa fortune lui permettait d'entretenir un contact avec les élites d'autres États, comme Israël et l'Arabie saoudite, l'arrestation d'Epstein et les accusations le visant ont forcément engendré des théories du complot», note Andreï Souchentsov.

Certains soupçonnent que Jeffrey Epstein avait connaissance de secrets sur ses amis hauts placés.

«A l'étape actuelle de l'enquête ce sont des insinuations infondées, mais elles seront inévitablement attisées parce qu'il est mort dans de telles circonstances», souligne l'analyste.

D'après ce dernier, le public américain ne sera probablement pas informé des dossiers sur l'affaire pénale de Jeffrey Epstein, et de nombreux épisodes de cette affaire resteront inconnus.

