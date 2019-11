Les billets de train à destination de la Crimée bientôt en vente

La partie ferroviaire du pont de Crimée doit être mise en exploitation en décembre prochain et le trajet, depuis Moscou et Saint-Pétersbourg, coûtera entre 40 et 140 euros.

Les billets de train reliant la partie continentale de la Russie à la presqu’île de Crimée seront mis en vente à partir du 8 novembre, a annoncé l’opérateur russe Grand Service Express. Ils pourront être choisis et achetés directement aux caisses et sur le site de la société.

«Le premier convoi, Tavria, partira de la gare de Moscou à Saint-Pétersbourg le 23 décembre pour couvrir 2.741 kilomètres en 43,5 heures», a précisé la société.

Moscou sera desservie sur cet itinéraire à partir du 24 décembre par quatre trains avec des voitures à deux niveaux qui feront la distance de 2.009 kilomètres en 33 heures.

Les prix varieront entre 3.500 roubles (environ 50 euros) pour les voitures-lits sans compartiment et 3.900 roubles (environ 55 euros) avec compartiments au départ de Saint-Pétersbourg et entre 2.900 roubles (environ 41 euros) pour les voitures-lits à compartiments et 9.900 roubles (environ 140 euros) en première classe au départ de Moscou.

L’opérateur a fait remarquer que la tarification serait dynamique et le prix des billets serait défini en fonction de la demande, de la saison et d’autres facteurs.

14 millions de voyageurs par an

Le pont de Crimée, qui relie la presqu’île au territoire de Krasnodar, est le plus long de Russie et fait 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016 et la partie automobile du pont a été inaugurée en mai 2018. La partie ferroviaire sera mise en service fin décembre 2019. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. La construction a utilisé une quantité d'acier qui aurait été suffisante pour ériger 32 tours Eiffel.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens, ce qui revient à quelque 14 millions de voyageurs et 13 millions de tonnes de fret par an.