Razor Crest, le célèbre vaisseau du Mandalorien, atterrit… en Sibérie – images

Un fan de la série The Mandalorian habitant Iakoutsk, en Sibérie, a consacré toutes ses économies et a vendu sa voiture pour pouvoir assembler le vaisseau du film. Mission réussie.

Le cosplayeur et blogueur Aïaal Fiodorov a réalisé, aidé d’une équipe d’amis, une réplique du célèbre vaisseau du chasseur de Star Wars, le Razor Crest, de la série télévisée The Mandalorian. La maquette a été installée dans le parc Ourdel à Iakoutsk, la capitale de la République de Sakha (Iakoutie), en Sibérie. Il est en accès libre à tous les fans.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JUST CREATE (@just.ayaal)

Outre le vaisseau, les membres de l’équipe ont reproduit le costume du personnage principal à l'aide d'une imprimante 3D et ont demandé à des amis un jouet à l’effigie de Grogu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JUST CREATE (@just.ayaal)

L'idée de recréer le vaisseau a pu être mise en œuvre assez rapidement: grâce aux mesures de confinement prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, Aïaal Fiodorov et ses quatre amis ont eu plus de temps libre que d’habitude.

Économies et voiture, tout y passe

En décembre 2020, à la fin de la deuxième saison de la série, les constructeurs savaient exactement la quantité et le genre de matériaux dont ils auraient besoin, ainsi que le lieu du chantier de construction.

«Quelque 50 plaques de fibres de bois, des feux de position et plusieurs panneaux pour le cockpit. Le vaisseau fait 14 mètres de long, 10 de large et quatre de haut. Il pèse plus d’une tonne. C'est la première reconstruction du Razor Crest au monde», a déclaré Aïaal Fiodorov au site russe Sibir.Realii.

Le projet est devenu si populaire parmi les fans du Mandalorian qu’à la dernière étape des travaux, lorsque l'équipe commençait à manquer de ressources, les abonnés au projet sur Instagram ont collecté l’argent nécessaire pour reproduire le cockpit dans tous ses détails.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JUST CREATE (@just.ayaal)

Selon Aïaal Fiodorov, parmi les commentateurs des photos et vidéos du vaisseau spatial sur la plateforme TikTok, les fans les plus nombreux viennent des États-Unis, d’Allemagne, du Canada et du Royaume-Uni. Récemment, le projet a été repéré par un cascadeur qui a travaillé sur la série. Il a écrit aux constructeurs la devise mandalorienne: «This is the way».

Dans une interview à l’AFP, Aïaal Fiodorov a estimé le coût de son projet à plus de 750.000 roubles, soit un peu plus de 8.500 euros, précisant qu’il avait d'abord utilisé ses économies, avant de vendre sa voiture pour les besoins du projet.