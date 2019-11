«Avec ces 10 aliments, vous pouvez presque vous débarrasser des médicaments»

Troubles gastro-intestinaux, artériosclérose, problèmes de foie: ces affections touchent des millions de personnes et leur font avaler beaucoup de médicaments. Mais il est possible d’éviter cela, dit le médecin Franziska Rubin. Elle aime compléter la médecine traditionnelle par la naturopathie et considère la nutrition comme un remède, relate le magazine allemand Focus.

«Contre la plupart des maux, tout le monde a quelque chose dans son réfrigérateur, déclare Mme Rubin. Certains aliments peuvent faire beaucoup pour notre santé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.»

Elle a sélectionné dix aliments qui permettraient d’économiser sur les médicaments. Cependant, ses conseils ne concernent pas la chimiothérapie ou la chirurgie pour lesquelles il n'y a pas d'alternative. Une autre exception concerne les personnes déjà malades et dépendantes de certains médicaments.

Quels sont ces aliments?

Premièrement, c’est l'avoine. Il contient peu de calories, de cholestérol et de sucre. Le son d'avoine est considéré comme un anticancéreux en raison de sa teneur élevée en fibres. L'avoine a un effet très calmant sur les intestins et abaisse le taux de cholestérol.

Levient en deuxième position. Mal à la gorge? Il suffit de râper du raifort et de le mélanger avec du miel , c’est au moins aussi efficace qu'un médicament de pharmacie pour le traitement de la bronchite, assure l'experte. Le miel a aussi un effet détoxifiant et anti-inflammatoire.

Le gingembre a un effet de réchauffement à l'intérieur et fait du bien au système digestif. Le gingembre favorise entre autres la circulation sanguine et réduit le cholestérol. Ce faisant, il prévient les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les pommes de terre ont une faible teneur en glucides, sont hypotensives, déshydratantes et anti-inflammatoires. Le jus de pomme de terre aide également à lutter contre les brûlures d'estomac, énumère le médecin.

Le chou accélère le transit intestinal, explique Mme Rubin, et stimule ainsi le système digestif. Beaucoup de sortes de chou agissent comme un anti-inflammatoire. Le chou frisé peut faire du bien aux yeux. Les enveloppements avec des feuilles de chou peuvent être utilisés, par exemple, pour soulager les symptômes inflammatoires de l'arthrose du poignet.

Le curcuma, selon le médecin, agit contre toute inflammation dans le corps. Il prévient le cancer, qui résulte également de processus inflammatoires dans le corps. Un masque miel-curcuma réduit l'inflammation causée par l'acné et améliore l'apparence de la peau.

Ceux qui ont des difficultés cardiovasculaires doivent manger une cuillerée à café d’chaque jour pour protéger leurs vaisseaux, poursuit-elle. L'huile de lin, par exemple, est bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrite car elle a un puissant effet anti-inflammatoire et contribue également à lutter contre la phlébite. L'huile de graine de citrouille est censée agir contre les problèmes de prostate.

Le sel a un fort effet désinfectant. De l'eau tiède légèrement salée est un bon gargarisme. «Si vous effectuez une irrigation nasale quotidienne avec de l'eau salée, vous ne tomberez pas malade l'hiver», assure la spécialiste.

Le citron a un effet bénéfique sur la peau, explique Franziska Rubin. De plus, le fruit acide est hautement antioxydant et antibactérien. Le café au citron aide à combattre le mal de tête. Pour traiter la toux, ajoutez du jus dans le thé (pas trop chaud).

L’oignon et l'ail abaissent la pression artérielle en dilatant les vaisseaux sanguins. Cela protège contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. L’ail renforce le système immunitaire et a un effet anti-cancer, car anti-inflammatoire, raconte le médecin. Ceux qui souffrent de cystite peuvent goûter à la soupe à l'oignon. Les oignons aident également à soigner les ecchymoses.

Selon Franziska Rubin, ceux qui souhaitent prévenir les maladies ou les traiter rapidement devraient toujours avoir tous ces aliments à la maison.