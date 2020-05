Un calculateur évaluant le risque de décès par Covid-19 a été créé en Europe

Des scientifiques polonais ont créé un calculateur permettant d’évaluer au centième près la probabilité de décès des suites du Covid-19, a annoncé le Parc scientifique et technologique poméranien de Gdynia.

Un calculateur du risque de décès par Covid-19, qui tient compte de plusieurs facteurs de santé et présente des résultats au centième près, a été mis en ligne par une équipe de chercheurs polonais du Parc scientifique et technologique poméranien de Gdynia, comprenant des médecins et des épidémiologistes.

Le logiciel «prend en compte l'âge et le sexe d'une personne, ainsi que des informations sur les quatre principaux types de maladies chroniques», a expliqué la porte-parole du Parc scientifique et technologique poméranien, Magdalena Malara-Switonska.

«Le risque de décès par Covid-19 est fortement associé aux comorbidités. Vérifiez vos risques en répondant aux questions ci-dessous», peut-on lire sur le site Internet de cet outil.

Les tests du calculateur ont montré que le risque de décès par coronavirus pour un homme ou une femme de 30 ans sans maladies concomitantes (maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, cancer) est respectivement de 0,03% et de 0,02%.

«Le risque de mourir du Covid-19 dépend clairement de votre mode de vie et des maladies qui y sont associées, y compris l'obésité, le diabète, l'hypertension et leurs complications. Cette relation est vraiment forte -les dernières données indiquent que les décès parmi les personnes sans maladies chroniques représentent moins de 1% des décès dus au Covid-19. Le calculateur montre clairement ce lien et c'est sa plus grande valeur», a déclaré Piotr Bandosz, le développeur principal de l’outil, sur le site officiel du Parc technologique.

Chez les patients atteints du Covid-19 à l'âge de 80 ans et souffrant de diabète et de cancer, le risque de décès est de 25,86% pour les hommes et de 14,03% pour les femmes.