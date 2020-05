Gants, masques, désinfectants... Comment prendre soin de sa peau en temps de pandémie?

Alors que, dans le contexte de la pandémie, les gants et les masques de protection font partie intégrante du quotidien d’une bonne partie de la population mondiale, une dermatologue explique que, dans de telles conditions, il est essentiel de régulièrement hydrater l'épiderme. Elle partage ses astuces concernant les soins de la peau.

Vu qu’actuellement les gens se servent constamment des désinfectants, des gants et des masques en tissu, il est d’autant plus nécessaire d'hydrater l'épiderme à l'aide de crèmes, souligne la dermatologue et docteure en sciences médicales Youlia Galliamova dans une interview accordée à l’agence Natsionalnaïa sloujba novosteï.

À cause du port régulier des équipements de protection individuelle, «le développement d'une infection secondaire sous les tissus synthétiques et les gants augmente, surtout chez les personnes sujettes à des allergies», a-t-elle expliqué à l’agence.

Garder l'équilibre hydrolipidique de la peau

«Je recommanderais de mettre la crème pour les mains sur l'évier à côté du savon», a-t-elle conseillé, citée par le média.

Elle fait remarquer que les gants en synthétique ou en latex représentent un environnement favorable pour le développement des champignons qui provoquent la mycose de la peau. C’est pour cela qu’il faut accorder une attention particulière à l'équilibre hydrolipidique , souligne la spécialiste.

Il en va de même avec la peau du visage: il faut maintenir son équilibre hydrolipidique. Alors, compte tenu du fait que le port des masques en tissu peut provoquer une irritation, il vaut mieux choisir ceux «pour la peau irritée», contenant généralement du zinc, a souligné la dermatologue.