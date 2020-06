Souffrant d’une maladie rare, elle pleure des larmes de sang

Une fille de 11 ans a terrifié sa mère en manifestant des symptômes plutôt rares: des larmes de sang spontanées, c’est-à-dire non associées à une émotion, sortent de ses yeux deux ou trois fois par jour, rapportent des médecins de l'Institut indien des sciences médicales de New Delhi. L’étude consacrée à cette maladie chez une fille sans aucun antécédent médical a été publiée dans la revue médicale BMJ Case Reports. D’après les médecins, il s’agit d'haemolacria, une pathologie extrêmement rare dont la manifestation clinique est l’écoulement de larmes composées totalement ou partiellement de sang.

Les causes sont souvent liées à un certain nombre de maladies, la conjonctivite bactérienne, des problèmes de coagulation sanguine ou des blessures.

La mère de la fillette, choquée par ces symptômes, a voulu que sa fille soit prise en charge par des médecins. Dans la clinique elle a été surveillée par des spécialistes pendant 2 jours où elle a continué de pleurer de sang, est-il indiqué dans l’étude. L’acuité visuelle, la tension oculaire ainsi que les résultats d’autres examens médicaux de la patiente ne dépassaient pas les valeurs normales. Sa maladie a donc été reconnue idiopathique.

«Après avoir effectué tous les examens systémiques nécessaires et avoir évalué d'autres causes d'haemolacria, qui se sont révélées négatives, une cause idiopathique a été attribuée à la maladie», concluent les médecins.

Une pathologie rare et ancienne

Une pathologie, certes, rare, mais connue des médecins depuis l’Antiquité, précise l’étude. Ainsi, c’est au VIe siècle que l’haemolacria a été mentionnée pour la première fois par Aétios d'Amida, médecin grec.

Il est à noter qu’après sa sortie de l'hôpital, le suivi de la fillette par des médecins a été assuré, relate l’étude.