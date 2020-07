Ces bonnes habitudes à prendre pour perdre du poids, selon une nutritionniste

Des smoothies, une alimentation raisonnée et 10.000 pas par jour. Une nutritionniste australienne partage sur les réseaux sociaux des astuces à suivre avoir une ligne svelte. Selon elle, le régime alimentaire ne représente que 70% du succès. Les 30% restant dépendent de l’activité physique.

Maigrir est une chose. Garder sa ligne après avoir perdu du poids en est une autre. Leanne Ward, nutritionniste australienne, partage quotidiennement ses astuces pour conserver une silhouette mince le plus longtemps possible. La clé du succès? Une alimentation raisonnée et une activité physique quotidienne, assure-t-elle.

Comme la spécialiste le conseille dans l’une de ses vidéos sur TikTok, il faut arrêter de compenser le stress par la nourriture. Elle propose ainsi de trouver un autre moyen, par exemple marcher ou lire.

De plus, la soif se confondant facilement avec la faim, pour éviter tout excès alimentaires, Mme Ward recommande de boire de l'eau avant les repas.

Une alimentation raisonnée

Elle incite à manger plus de légumes; si nécessaire en salades ou en smoothies. En revanche, la nutritionniste déconseille les produits semi-finis. Si besoin il y a, alors elle invite à une réduction de leur consommation à deux fois par semaine.

D’après elle, 30% du succès dépendent de l’activité physique qu’il faut pratiquer quotidiennement. Elle encourage donc à faire environ 10.000 pas par jour.