Cette maladie augmenterait de 12 fois le risque de mourir du Covid-19

Des chercheurs de l'université de Californie ont découvert une maladie qui multiplie par 12 le risque de décès provoqué par le nouveau coronavirus, relate MedicalXpress. Il s’agit du diabète.

«Le diabète est lui-même un facteur de risque pour les cas les plus sévères de Covid-19», a souligné Prakash Deedwania, professeur de médecine à l’université.

Six fois plus susceptibles d'être hospitalisés

Après les maladies cardiovasculaires, le diabète est le deuxième problème de santé sous-jacent le plus courant associé à des complications graves chez les patients atteints de Covid-19.

Vérifier régulièrement la glycémie

Ceci les rend six fois plus susceptibles d'être hospitalisés et 12 fois plus susceptibles de mourir par rapport à ceux qui n’ont pas de pathologies préexistantes, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

M.Deedwania a rappelé que le diabète affaiblit le système immunitaire. Il a souligné l’importance de vérifier régulièrement sa glycémie et de rester en contact avec des médecins.