Pour réduire le risque d’attraper un cancer, une nutritionniste a recommandé dans une interview accordée à la chaîne de télévision Zvezda de manger avec modération les brochettes tout en les accompagnant de légumes et d’herbes aromatiques. Selon elle, cela crée un équilibre entre les protéines et les fibres dont l’organisme a besoin.

La viande cuite au feu de bois ou au barbecue doit être accompagnée de légumes et d’herbes aromatiques afin de réduire l'effet cancérigène, a indiqué la nutritionniste et gastro-entérologue Nouria Dianova dans une interview accordée à la chaîne de télévision Zvezda.

«Si vous incluez un certain type de protéines et un certain type de fibres dans chaque repas - légumes, baies ou fruits - alors vous êtes équilibrés», a expliqué Nouria Dianova.

Une consommation modérée

Selon elle, l’organisme ne digère pas l'excès de protéines animales contenu dans les brochettes, ce qui affecte la santé d’un point de vue cancérigène et peut conduire à des constipations chroniques et des colites. Elle recommande donc de manger les brochettes avec modération.

La nutritionniste a ajouté qu'il était préférable de consommer de la viande bovine, ovine et porcine au plus tard à l'heure du déjeuner et que le dîner devrait être plus léger. Il peut inclure une omelette, du fromage blanc, une salade au fromage non salé ou des fruits de mer.