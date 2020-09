Ce trio de médicaments réduirait les risques de développer un cancer du poumon

La prise de trois médicaments courants -à savoir l'aspirine, les statines et la metformine- réduit significativement le taux d'incidence et les risques de mortalité due au cancer du poumon, selon des scientifiques sud-coréens.

Des scientifiques sud-coréens ont découvert que l'utilisation conjointe de trois médicaments courants réduit le taux d'incidence et les risques de mortalité due au cancer du poumon. Les résultats ont été publiés dans la revue de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon, Journal of Thoracic Oncology.

Ces chercheurs sud-coréens ont décidé d'évaluer le risque de cancer du poumon chez ceux qui prennent régulièrement des médicaments très répandus, comme la metformine, les statines et l’aspirine.

Selon les statistiques médicales, chaque jour plus de 120 millions de personnes dans le monde prennent de la metformine pour lutter contre le diabète, 35 millions des statines pour le contrôle du cholestérol, et de six à dix millions d'autres de l'aspirine. Ces trois types de médicaments sont vendus sans ordonnance.

Les scientifiques ont analysé la base du Service national d'assurance maladie de Corée (KNHIS), qui couvre l'ensemble de la population -soit 50 millions de personnes-, et en ont sélectionné les résultats de 732.199 Coréens qui ont été auscultés par un médecin entre janvier 2004 et décembre 2013.

Ensuite, les chercheurs les ont divisés en huit groupes pour voir l'impact de chacun des médicaments séparément et évaluer l'effet de leur action combinée.

Conclusions des recherches

Les scientifiques ont noté des effets positifs parmi ceux qui ont pris les trois médicaments, environ 3,4 % de l'ensemble des participants, soit 23.163. Le taux d'incidence du cancer du poumon dans ce groupe a été inférieur de 17 % à celui des autres.

Et plus les gens prenaient leurs médicaments, plus il y avait d'effets. En conséquence, les scientifiques ont conclu que la prise régulière d'aspirine, de statines et de metformine est un facteur avéré pour réduire le risque de cancer du poumon.

Les chercheurs sud-coréens ont estimé que la consommation conjointe d'aspirine, de statines et de metformine supprime simultanément plusieurs voies moléculaires de croissance et de reproduction des cellules cancéreuses des poumons, et cela est lié à la réduction des risques de taux d'incidence et de mortalité.